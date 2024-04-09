بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

حزب عزم يهنئ جلالة الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الفطر السعيد

منذ 18 ثانية
حزب عزم يهنئ جلالة الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الفطر السعيد

   ‎باسمي وكافة اعضاء وكوادر حزب عزم على امتداد ثرى الأردن الحبيب، نرفع لمقام حضرة مولاي المعظم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ،  وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني    ولي العهد ، والأسرة الأردنية ، والامتين العربية والاسلامية أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيدالفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والأمان والأمان والاستقرار والازدهار، داعين الله أن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية، ويجعلكم ذخرا وعزا لأردننا الحبيب، معاهدين الله تعالى أن نبقى الجند الأوفياء لتراب الأردن الطهور وقيادتة الهاشمية .    “”””””””””‎وكل عام وانتم بخير “”‘””


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:32

مجلس قلقيلية يختتم فعالية “الإفطار الرمضاني” ويواصل مسيرته الخيرية

20:53

عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطر السعيد

20:50

ولي العهد يهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

20:27

الملكة رانيا: عيدكم مبارك ونسأل الله الفرج القريب لفلسطين وأهلها

20:23

شركة الأسواق الحرة تهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر السعيد

20:21

الخصاونة: نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهلنا في غزة

20:13

الملك مهنئا بحلول عيد الفطر: نسأل الله أن يديم الأردن سندا لأشقائه

20:11

الاحتلال يشتري 40 ألف خيمة تمهيدا لإخلاء رفح

20:00

بلدية إربد تنذر 117 منشأة وتخالف 85 أخرى

19:56

البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر السعيد

19:52

خفض أسعار الشعير لمربي ومستوردي الثروة الحيوانية باستثناء الأغنام

19:47

الأمم المتحدة: إسرائيل تعطل توزيع الغذاء أكثر من بقية المساعدات في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024