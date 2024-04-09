حزب عزم يهنئ جلالة الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الفطر السعيد

‎باسمي وكافة اعضاء وكوادر حزب عزم على امتداد ثرى الأردن الحبيب، نرفع لمقام حضرة مولاي المعظم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، والأسرة الأردنية ، والامتين العربية والاسلامية أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيدالفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والأمان والأمان والاستقرار والازدهار، داعين الله أن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية، ويجعلكم ذخرا وعزا لأردننا الحبيب، معاهدين الله تعالى أن نبقى الجند الأوفياء لتراب الأردن الطهور وقيادتة الهاشمية . “”””””””””‎وكل عام وانتم بخير “”‘””