الخصاونة: نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهلنا في غزة

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأردنيين بحلول عيد الفرط المبارك.

جاء ذلك خلال منشور للخصاونة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إكس حيث كتب “بحلول عيد الفطر السَّعيد، نسألُ الله أن يتقبَّل الطَّاعات، وأن يحفظ وطننا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ وليِّ عهده الأمين، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، وأن يفرِّج الكرب والغُمَّة عن أهلنا في غزَّة.”

“كلُّ عامٍ وأنتم بخير.”