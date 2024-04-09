بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الخصاونة: نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهلنا في غزة

منذ ساعتين
الخصاونة: نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهلنا في غزة

وطنا اليوم:هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأردنيين بحلول عيد الفرط المبارك.
جاء ذلك خلال منشور للخصاونة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إكس حيث كتب “بحلول عيد الفطر السَّعيد، نسألُ الله أن يتقبَّل الطَّاعات، وأن يحفظ وطننا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ وليِّ عهده الأمين، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، وأن يفرِّج الكرب والغُمَّة عن أهلنا في غزَّة.”
“كلُّ عامٍ وأنتم بخير.”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:40

إصابة 3 أطفال بحريق منزل بمنطقة كفريوبا في اربد

21:59

شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر السعيد

21:46

حزب عزم يهنئ جلالة الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الفطر السعيد

21:32

مجلس قلقيلية يختتم فعالية “الإفطار الرمضاني” ويواصل مسيرته الخيرية

20:53

عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطر السعيد

20:50

ولي العهد يهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

20:27

الملكة رانيا: عيدكم مبارك ونسأل الله الفرج القريب لفلسطين وأهلها

20:23

شركة الأسواق الحرة تهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر السعيد

20:13

الملك مهنئا بحلول عيد الفطر: نسأل الله أن يديم الأردن سندا لأشقائه

20:11

الاحتلال يشتري 40 ألف خيمة تمهيدا لإخلاء رفح

20:00

بلدية إربد تنذر 117 منشأة وتخالف 85 أخرى

19:56

البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر السعيد

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024