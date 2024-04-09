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بلدية إربد تنذر 117 منشأة وتخالف 85 أخرى

منذ ساعتين
بلدية إربد تنذر 117 منشأة وتخالف 85 أخرى

وطنا اليوم:قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 117 منشأة داخل حدود البلدية في آخر 7 أيام من شهر رمضان.
وأضاف العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 85 منشأة ضمن حدود البلدية.
وذكر العمري، أن دائرة الشؤون الصحية والبيئية تلقت 32 شكوى تم التعامل معها خلال تلك الفترة، فيما تم إتلاف 128 كغم مواد غذائية من ضمنها لحوم مختلفة.
وبين، أن الدائرة كثفت من عملها خلال شهر رمضان المبارك، حيث عمل قسم التفتيش الصحي على ثلاث فترات يومية (صباحية ومسائية وليلية)، والأمر انطبق على قسم الأسواق.


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