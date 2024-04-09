بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

خفض أسعار الشعير لمربي ومستوردي الثروة الحيوانية باستثناء الأغنام

منذ ساعتين
خفض أسعار الشعير لمربي ومستوردي الثروة الحيوانية باستثناء الأغنام

وطنا اليوم:قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خفض سعر بيع مادة الشعير لمربي الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، باستثناء الأغنام، من 284 دينارًا للطن الواحد، إلى 212 دينارًا، شاملة ضريبة المبيعات.
كما خفضت الوزارة، سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية، من 284 دينارًا إلى 212 دينارًا للطن الواحد، شاملة ضريبة المبيعات.
وخفضت كذلك المبلغ المقطوع عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية، إلى 1450 دينارًا، بدلًا من 1500 دينار، استنادًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة2001 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (14846) لسنة 2024.
وحددت الوزارة سعر بيع مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية من الأبقار و الدواجن والإبل والخيول وغيرها، باستثناء الأغنام، بمبلغ 154 دينارًا وبتخفيض دينار واحد عما سبق، شاملة ضريبة المبيعات.
وأبقت الوزارة على سعر بيع مادة الشعير المدعوم لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة عند 175 دينارًا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شامل ضريبة المبيعات، بالإضافة لسعر بيع مادة النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة عند مبلغ 77 دينارًا للطن الواحد.
ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ 2024/4/1 ولغاية 30/ 4 /2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:59

شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر السعيد

21:46

حزب عزم يهنئ جلالة الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الفطر السعيد

21:32

مجلس قلقيلية يختتم فعالية “الإفطار الرمضاني” ويواصل مسيرته الخيرية

20:53

عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطر السعيد

20:50

ولي العهد يهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

20:27

الملكة رانيا: عيدكم مبارك ونسأل الله الفرج القريب لفلسطين وأهلها

20:23

شركة الأسواق الحرة تهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر السعيد

20:21

الخصاونة: نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهلنا في غزة

20:13

الملك مهنئا بحلول عيد الفطر: نسأل الله أن يديم الأردن سندا لأشقائه

20:11

الاحتلال يشتري 40 ألف خيمة تمهيدا لإخلاء رفح

20:00

بلدية إربد تنذر 117 منشأة وتخالف 85 أخرى

19:56

البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر السعيد

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024