وصول قافلة المساعدات الأردنية الغذائية الأكبر إلى غزة بالتزامن مع عيد الفطر

وطنا اليوم:وصلت قافلة المساعدات الأردنية الضخمة المكونة من 105 شاحنات والمحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتزامن مع عيد الفطر، وذلك بعد عبورها من خلال معبر كرم أبو سالم.

وسيتم توزيع المساعدات على الأهالي في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وتضمنت الشحنات مواد غذائية، تم تسليمها للجمعيات الشريكة من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاع.

وذكر الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن هذا العمل يأتي كجزء من التزام الأردن المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمات.

وأكد أن الهيئة تعمل على التنسيق الوثيق مع شركائها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى الأكثر حاجة في غزة.

وأضاف: “نحن ملتزمون بتقديم يد العون لإخواننا في غزة، وسنستمر في جهودنا لتخفيف معاناتهم في هذه الأوقات الصعبة”.

وشدد الشبلي، على أهمية التعاون الدولي والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، موجها الشكر لكل من ساهم ودعم هذه القافلة من الشركاء، ومنهم تكية ام علي، وجمعية الإمداد الخيرية، ومنظمة أنيرا، والمطبخ المركزي العالمي، وبرنامج الغذاء العالمي.

وتعد القافلة واحدة من أكبر الحملات الإغاثية الموجهة لغزة في الآونة الأخيرة، وتؤكد مجددا على الدور الريادي الذي يلعبه الأردن في المجال الإنساني.