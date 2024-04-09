الصعوب يكتب: جسور السلام… الملك ومبادرة القادة الثلاثة نحو غزة

بقلم : المهندس رائد الصعوب

منتدى الابتكار والتنمية الاردني



وطنا اليوم_في مبادرة دبلوماسية مشتركة غير مسبوقة، نشرت كبريات الصحف العالمية مقالة مشتركة للملك عبدالله الثاني ملك الأردن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تدعو بإلحاح إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلى التوصل لحل دائم للصراع. تبرز المقالة، التي تم نشرها في كل من الرأي والأهرام ولوموند والواشنطن بوست، الحاجة الماسة لإنهاء المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح نتيجة للعمليات العسكرية الجارية في غزة، مؤكدين على أن الحل الوحيد والمستدام يكمن في تبني حل الدولتين.



يشدد القادة في مقالتهم على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الداعي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ويناشدون جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين. يُعربون عن قلقهم العميق تجاه الأوضاع الإنسانية الحرجة في غزة، لا سيما بعد تصاعد الهجوم الإسرائيلي على رفح والتهديدات التي يمثلها على حياة ملايين المدنيين.



يؤكد الزعماء على دور الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية في تقديم الدعم للمحتاجين ويدينون أعمال العنف ضد العاملين في المجال الإنساني. كما يشير القادة إلى تقصير إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددين على أهمية تيسير دخول المساعدات إلى كافة أنحاء غزة.



في ختام المقالة، يجدد القادة التأكيد على التزامهم بتكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة واستعادة الأمل في السلام، مؤكدين على أهمية حل الدولتين كأساس للسلام الدائم والأمن في المنطقة. يدعون إلى تجنب التداعيات الإقليمية ويحثون على احترام الوضع القائم في المقدسات الدينية ودعم جهود إعادة فتح أفق السلام.