بالأسماء .. دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

وطنا اليوم:بدأت دول شرق العالم الإسلامي، بتحري هلال شهر شوال تباعا لإعلان موعد عيد الفطر.

ماليزيا

أعلنت ماليزيا رسميا أن يوم غد الأربعاء 10 نيسان هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

استراليا

وكذلك أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم غد الأربعاء 10 نيسان هو اول أيام عيد الفطر السعيد.

إندونيسيا

وأعلنت إندونيسيا أن يوم غد الاربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد

سنغافورة

وكذلك أعلنت سنغافورة أن يوم غد الاربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

الفلبين

وأعلنت الفلبين أن يوم غد الأربعاء 10 نيسان هو اول أيام عيد الفطر السعيد.

بروناي

اما سلطنة بروناي فأعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء 09 نيسان 2024.

وعليه يكون يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، والخميس 11 نيسان عيد الفطر السعيد.

* دول أعلنت نتائج التحري الاثنين

وكانت أعلنت دول عدة أمس الاثنين عن موعد عيد الفطر السعيد، حيث قالت السعودية إن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر الذي يختتم شهر رمضان.

كذلك، أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والعراق وسوريا ولبنان، الاثنين، أن عيد الفطر يحلّ الأربعاء.

اما بالنسبة لكلا من النيجر ومالي فبدأ فيهما العيد اليوم الثلاثاء، بسبب ورود إدعاءات برؤية الهلال يوم أمس الإثنين.