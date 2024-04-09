الجيش ينفذ أكبر عملية إنزال مساعدات على قطاع غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الثلاثاء، 14 إنزالا جويا لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية وإغاثية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع بذلك، عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 173 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.