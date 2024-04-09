بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الجيش ينفذ أكبر عملية إنزال مساعدات على قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
الجيش ينفذ أكبر عملية إنزال مساعدات على قطاع غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الثلاثاء، 14 إنزالا جويا لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية وإغاثية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.
وارتفع بذلك، عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 173 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:13

نتنياهو: سنقضي على حماس ولا قوة في العالم ستوقفنا

15:50

كاتس يحدد الرد على إيران إذا هاجمت تل أبيب بشكل مباشر

15:20

بعد تهديدات داعش.. تعزيزات أمنية بملاعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

15:13

تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

14:49

نقابة الفنانين الأردنيين تهنئ بمناسبة عيد الفطر السعيد

14:37

1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار

14:25

33360 شهيدا و75993 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

14:11

محافظة الزرقاء تضع خطة متكاملة لإدامة الخدمات خلال عطلة العيد

14:00

البنك الدولي: 18 مشروعا قائما يُنفّذ مع الأردن بقيمة 4.1 مليارات دولار

12:48

“الفوسفات” تهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول عيد الفطر

12:46

إسرائيل ترد على قرار تركيا بشأن تعليق الصادارات

12:11

تلفريك عجلون يستقبل زواره في العيد .. مع فعاليات للأطفال

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024