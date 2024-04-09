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نقابة الفنانين الأردنيين تهنئ بمناسبة عيد الفطر السعيد

منذ ساعتين
نقابة الفنانين الأردنيين تهنئ بمناسبة عيد الفطر السعيد



وطنا اليوم_

يرفع سعادة نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة والهيئة العامة، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثّاني ابن الحُسين المُعظّم ووليّ عهده الأمين، أسمى آيات التّهنئة والتّبريك، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ووجه العبادي التّهنئة إلى الزملاء الفنانين، متمنّيًا أن يعيد الله شهرَ رمضان المبارك وعيد الفطر على الأمّة الإسلاميّة والإنسانية جمعاء بالخير واليُمن والبركات، وأن يفرّج عن الشعب الفلسطيني ويرفع الكرب والبلاء عن أهالي قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأن تتحقق أمنيات الشعب الفلسطيني وأحلامه بإقامة دولته العادلة والمستقلة، على أرضه ومقدساته وفقًا للشرعية الدولية.

ودعا العبادي الفنانين إلى ضرورة تسليط المشهدين الفني والثقافي الضوء على الأبعاد والكوارث الإنسانية الدائرة في قطاع غزة، وما خلفته الحرب من دمار، ومعاناة الغزيين التي تفوق الوصف.

وقال العبادي إنه يقع على عاتق الفنان الأردني في جميع أعماله الفنية أو الدرامية أو الموسيقية إبراز  دور الأردن والجهود الملكية التي انبرى لها جلالة الملك عبدالله الثّاني ابن الحُسين المُعظّم ووليّ عهده الأمين سمو الأمير الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله ودورهم الدبلوماسي في حشد الرأي العالمي لوقف إطلاق النار، والجهود الإغاثية والإنسانية، في دعم الأشقاء في القطاع المنكوب، وكسر الحصار بالإنزالات والمساعدات الغذائية الجوية.

ولفت العبادي في ذات السياق إلى أهمية أن يدعم الفن الأردني السردية الفلسطينية وتثبيت روايتها في مواجهة التضليل والتشويه الإعلامي الممنهج الذي يمارسه إعلام الإحتلال الغاصب.


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