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1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار

منذ 3 ساعات
1.6 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 9.7 مليار دينار

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.6 مليون شيك، وبقيمة بلغت 9.7 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال آذار بنسبة 0.3%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18.1 ألف شيك، مقارنة مع 18 ألف شيك في شباط.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر آذار من العام الحالي 131 مليون دينار، مقابل 125 مليون دينار في شباط من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 5.2%.
وأضافت الإحصاءات أن 12.559 شيكا مرتجعة بقيمة 93 مليون دينار أردني في آذار كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5.5 ألف شيك بقيمة 38.5 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 69.4% مقابل 30.6% لأسباب تقنية.
وخلال آذار الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 514 ألف شيك، مقارنة مع 523 ألف شيك في شباط الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 1.7%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر آذار 3.06 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.25 مليار دينار في شباط من العام ذاته، وبانخفاض نسبته 6.1%.


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