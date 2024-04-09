إسرائيل ترد على قرار تركيا بشأن تعليق الصادارات

وطنا اليوم:قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تركيا “انتهكت من جانب واحد” الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل.

وأضاف كاتس أن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا.

وتابع الوزير الإسرائيلي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل”، وفقا لرويترز.

وأعلنت وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، فرض قيود على الصادرات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد تصاعد الاستياء الشعبي من تواصل التجارة في ظل العدوان على القطاع المحاصر.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن قرار تقييد الصادرات يشمل 54 منتجا منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك والأسمدة الكيميائية ووقود الطائرات.

وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره في 9 نيسان /أبريل الجاري، وسيستمر إلى غاية إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة، وسماحها بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للشعب الفلسطينية في القطاع.

وأكد البيان أن “تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية”.

وردا على ذلك، زعم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تركيا “انتهكت من جانب واحد” الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل”.

ويأتي القرار التركي عقب حديث وزير الخارجية هاكان فيدان، الاثنين، عن عزم أنقرة اتخاذ سلسلة تدابير جديدة ضد الاحتلال، على خلفية عرقلته مساعي بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولم يتطرق فيدان في حديثه للصحفيين بالعاصمة أنقرة، إلى فحوى التدابير غير أنه أشار إلى أن المؤسسات التركية المعنية ستعلن في وقت لاحق تفاصيل هذه التدابير.

وفي تعليقه على القرار، شدد رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب “المستقبل” المعارض، أحمد داود أوغلو، على أن التقييد ليس كافيا، مطالبا بإيقاف التجارة المستمرة مع الاحتلال بشكل كامل وفوري.

وقال داود أوغلو في تدوينة عبر منصة “إكس”: “بما أنكم كنتم تملكون القدرة على إيقاف العديد من الشحنات، وبما أنه كان من غير الوارد أن تذهب هذه المواد إلى فلسطين؛ فلماذا لم تقطعوا الخط الناقل لمواد الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ 7 أشهر؟”.

وأضاف أن “54 بندا فقط من العقوبات ليست كافية، أوقفوا التجارة المستمرة مع إسرائيل بشكل كامل وفوري”، مشددا على ضرورة “إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المتجهة إلى الاحتلال ومنع السفن من الدول الأخرى من التجارة مع إسرائيل عبر الموانئ التركية وقطع كافة خطوط النقل”.

من جهته، رجح الصحفي التركي متين جهان، الذي يتابع ملف الصادرات إلى الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، أن “قرار تقييد التجارة وليس قطعها بالكامل جاء في إطار الخوف من الاحتجاجات المتوقعة في جميع أنحاء البلاد عقب صلاة العيد”، حسب قوله.

وشدد على أن السلطات في النهاية “اعترفت بالتجارة الدموية” مع الاحتلال عبر هذا القرار.

والسبت، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي التركية بانتقادات حادة للسلطات الأمنية عقب قمعها مظاهرة معارضة لتواصل التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، في شارع الاستقلال بالشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وقبل أيام، أثارت تقارير إعلامية تحدثت عن استمرار أنقرة في تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال جدلا واسعا في الأوساط التركية، ما دفع وزارة التجارة إلى إصدار بيان لنفي ذلك.

وتوجه أحزاب معارضة في مقدمتها “المستقبل” و”الرفاه من جديد” انتقادات واسعة للحكومة التركية بسبب تواصل التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان الوحشي على قطاع غزة، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الانتخابات المحلية التي شهدت تراجعا حادا لحزب أردوغان أمام المعارضة.

تاليا نرفق المواد التي شملها قرار التقييد كما أوردها بيان وزارة التجارة التركية:

1. قطاعات الألمنيوم

2. أسلاك الألمنيوم

3. 4. الدهانات قطاعات وقضبان وأسلاك النحاس

5. خلاطات الخرسانة

6. الأنابيب الفولاذية ووصلاتها

7. قضبان الأسلاك الفولاذية

8. الحاويات والمستودعات الفولاذية

9. أجزاء الجسور الفولاذية

10. الأبراج الفولاذية

11. قطاعات الصلب

12. الأسمنت

13. البلوك والألواح الخاصة بالبناء المصنوعة من الأسمنت أو الخرسانة أو الحجر الصناعي

14. جميع مواد البناء المصنوعة من الحديد والصلب جميع أسلاك الحفارات الحديدية والصلب

15. 16. 17. الكابلات الكهربائية

18. اللوحات الكهربائية

19. البلاط

20. كابلات الألياف الضوئية والموصلات الكهربائية الرافعات الشوكية

21. 22. الجرانيت

23. الحبال والكابلات

24. منتجات الأجهزة

25. الزيوت الهيدروليكية

26. حديد التسليح

27. آلات البناء

28. مواد عزل البناء

29. الزجاج المستخدم في البناء

30. المركبات الكيميائية والأسمدة الكيماوية

31. 32. الكلنكر

33. الدلاء والمغارف والمجارف والكلاّبات والخطافات

34. الكبريت

35. الزيوت المعدنية

36. الأسطوانة السلاسل

37. الرخام

38. 39. آلات معالجة المعادن المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المعادن

40. الأسمدة المعدنية

41. زيوت المحركات

42. المنصات

43. الأنابيب البلاستيكية

44. ألواح الساندوتش

45. 46. 47. 48. دهانات السيراميك المذيبة سحب الأسلاك الماكينات ماكينات النشر

49. الطوب

50. ورنيش بنزين الطيران ووقود الطائرات

51. 52. الرافعات

53. المواد اللاصقة والغراء

54. تجارة المنتجات الفولاذية المسطحة