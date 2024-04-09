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استقرار أسعار االذهب عند مستويات تاريخية في الأردن

منذ 5 ساعات
استقرار أسعار االذهب عند مستويات تاريخية في الأردن

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء على مستويات قياسية وتاريخية، وفقا لنقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط من محلات الصاغة إلى 47 دينار، والشراء من المواطنين عند 45 دينار.
واستقر سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط عند 54 دينار والشراء عند 51.300، كما استقر سعر بيع وشراء الغرام الواحد من عيار 18 قيراط عند 42 و38.5 دينار على التوالي.

الليرة الرشادي والإنجليزي
ويبلغ سعر بيع الليرة الرشادي في السوق المحلية نحو 332 دينارا، بينما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 380 دينارا.


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