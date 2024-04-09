الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة بحسب تقرير الأرصاد الجوية، مؤكدة جاهزية الكوادر للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي.

ودعا الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180).

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت “السطح” على مناهل الصرف الصحي “المجاري” تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وتهيب الأمانة إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما دعت أمانة عمان المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.