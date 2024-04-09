باسم يوسف يعلق بسخرية على اعتذار الاحتلال عقب اغتيال العمال الأجانب

وطنا اليوم:أثار ظهور الممثل ومقدم البرامج المصري باسم يوسف على قناة “سي إن إن” الأميركية أمس السبت ردود فعل داعمة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ ظهر مرتديا الكوفية الفلسطينية، وسخر من اعتذار إسرائيل عن قتل عمال الإغاثة التابعين لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” في غزة.

المذيعة الأميركية الشهيرة كريستيان أمانبور سألت يوسف “لديك عائلة في غزة، عائلة زوجتك، أصهارك هناك، أليس كذلك؟ أخبرني هل يمكنك التحدث معهم؟”، فأجابها ساخرا “نعم، وكما تعلمين، يمكننا أن نسمع في أي لحظة سقوط قنبلة، ولكن لا بأس لأن إسرائيل ستعتذر، أنا متأكد، كما تفعل عادة”.

وأضاف “أعني أنني كنت سعيدا جدًا بالاستماع إلى اعتذارهم الصادق عن قتل الأشخاص من المطبخ المركزي العالمي. يا إلهي، حجم الألم الذي عليهم أن يمروا به. أعني أنه حتى أحد المتحدثين باسمهم نشر على تويتر قائلا: “انظروا ما أجبرتني حماس على فعله”، وكأن الأمر مثير للاهتمام”.

وتابع “ما يثير الاهتمام بالنسبة لي هو الغضب، الصرخة العالمية، إنها مثل: “أوه! كيف يمكنك أن تفعلي ذلك يا إسرائيل؟”، لكننا ننسى.. ننسى جيمس ميلر، المخرج البريطاني الذي قُتل أيضا على يد قناصة إسرائيليين. ننسى توم هارتلاند، وكان أيضا ناشطا بريطانيا قُتل بالتصويب في رأسه. وننسى شيرين أبو عاقلة المراسلة الفلسطينية الأميركية”.

وختم الإجابة بقوله “والأمر في كل مرة: أوه، حماس فعلت ذلك. لقد فعلناها، نحن آسفون للغاية. ولن تكون هناك أي مساءلة على الإطلاق عما فعلوه في غزة خلال الأشهر الستة الماضية. هذا ما يؤلمني”.

وعندما سألت أمانبور “ألا تعتقد أن النبرة تتغير نظرا لارتفاع عدد القتلى في غزة؟”، رد الإعلامي المصري الأميركي “قليلا، لكنه غضب أدائي، مثلما يقرأ العالم غاضبا جدا عن قيام إسرائيل بقتل العمال السبعة. وكما تعلمين، نحن نتحدث عن ذلك، ولكني أجد أن الغضب من قتل 7 عمال أجانب أكبر من الغضب من قتل 30 ألف فلسطيني. هل تذكرين عندما كان قتل 3 آلاف فلسطيني كثيرا جدا. أتعلمين ما حدث؟ كما تعلمين، إذا قتل 300 ألف فلسطيني غدا فلن يهتم أحد. لن يهتم أحد. الأرقام لا تعني شيئا”.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف قافلة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح (وسط قطاع غزة) الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى فلسطين.

وأثار الهجوم انتقادات دولية متزايدة بما فيها من دول تعد حليفة لإسرائيل مثل بريطانيا، وذهبت إسبانيا أبعد من ذلك حيث قالت إنه على الاتحاد الأوروبي مراجعة علاقاته مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها لحقوق الإنسان في حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

شبكات التواصل تتفاعل مع سخرية يوسف

وأثارت سخرية باسم يوسف من اعتذار إسرائيل تفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأشاد كثيرون بموقفه المؤيد للفلسطينيين.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي السابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في تعليقه على المقابلة “ما الذي يجعل الغضب العالمي إزاء مقتل 7 من عمال المطبخ المركزي العالمي أكبر من مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة”، معلقا بقوله “حياة الفلسطينيين لا تهم”.

من جانبه، قال المدون ريان أندرسون “إن الصمت المستمر والإفلات من العقاب الذي يحيط بأعمال العنف في غزة غير مقبول، إننا نقف مع باسم يوسف وجميع المتضررين، ونطالب بوضع حد لدوامة الظلم وحماية حقوق الإنسان”.

وعلق المدون خالد منهاس بقوله “إن الإبادة الجماعية الفلسطينية ليست قصة عربية، إنها مأساة إنسانية فقط إذا كنا على استعداد للتعلم ونصبح بشرا”.

في حين أشاد المدون حسين السيد بحديث باسم قائلا “أبدعت في وصّف المأساة والواقع بطريقة كوميدية”.