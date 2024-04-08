حزب نماء يجتمع مع شباب الكرك و طلبة جامعة مؤتة

اجتمع أمين عام حزب نماء الدكتور محمد الرواشدة ومساعد الأمين العام لشؤون الشباب السيد سند مجلي، وبحضور عضو المجلس الاقتصادي السيد احمد البطوش بنخبة من شباب محافظة الكرك وطلبة جامعة مؤتة. وقد شرح الأمين العام برنامج الحزب وفكرته الأساسية “محلية التنمية”، وهو مشروع وطني يهدف إلى التنمية على مستوى القرية بدلاً من التنمية على مستوى المحافظة وذلك بهدف تشغيل أبناء القرى وإنشاء مشاريع تنموية على مستوى كل قرية في المملكة. كما أضاف أن حزب نماء يتبنى حلولًا واقعية لإنقاذ الاقتصاد، مؤكدًا أنه حزب يحمل برنامج اقتصادي مختلف عن الأحزاب الأخرى.



أكد من خلال الحوار على أهمية دور الشباب، وأنهم العمود الفقري لرفعة الوطن وأنهم هم من يلعبون الدور المحوري في مشروع التطوير والتحديث الذي تتبعه الدولة في مئويتها الثانية.



وأشار مساعد الأمين العام لشؤون الشباب السيد سند مجلي إلى أهمية خوض انتخابات مجالس اتحاد الطلبة في الجامعات الأردنية، موضحًا أن الانتخابات المقبلة ستكون تجربة فريدة من نوعها بعد أن غيرت معظم الجامعات الأردنية أنظمتها لتكون داعمة للعمل الطلابي. كما أكد على مشاركة حزب نماء في الانتخابات الطلابية القادمة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة على امتداد الجغرافيا الأردنية.