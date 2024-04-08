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الطويل يتفقد أيتام مخيم البقعة ويقدم كسوة العيد ومنحة الطالب المتميز

منذ 3 ساعات
الطويل يتفقد أيتام مخيم البقعة ويقدم كسوة العيد ومنحة الطالب المتميز

وطنا اليوم_ الطويل يشيد بجهود الملك والدولة الأردنية تجاه الأهل في غزة
تفقد رجل الأعمال المحامي الدكتور رفعت الطويل الفتيان والفتيات في مخيم البقعة –  مقر نادي يرموك البقعة.
وحضر الجولة الميدانية كل من رئيس النادي والنائب احمد السراحنة والنائب السابق نجاح العزة  ونشطاء من حزب الميثاق.
وقدم الطويل العيديات وكسوة العيد للأيتام، إضافة إلى منحة للطالب المتفوق من الصفوف المدرسية ولغاية الجامعة.
واشاد الطويل بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والدولة الأردنية تجاه حرب الممارسة على الأهل قطاع غزة منذ سبعة أشهر.
وأكد الطويل أن الجولة الميدانية تأتي تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى وحدة الصف والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الأردني الواحد.
وشارك في النشاط نجله المحامي الأستاذ منتصر رفعت الطويل وحفيده سعيد ابو ميزر

https://www.youtube.com/watch?v=28K3UtGbnSw&t=3s

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