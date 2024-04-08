عشيرة القضاه تطلق حملة لإغاثة الأهل في غزة

وطنا اليوم:إستجابة للدور الأردني بقيادة جلال الملك حفظة الله في دعم صمود الأهل في غزة ، وتـأسيا بكافة عشائر ومؤسسات المملكة ، تشكلت لجنة من عشيرة القضاه في محافظ عجلون ، حيث أطلقت مبادرة مساء الخميس الثالث من نيسان تحت عنوان ” قافلة أبناء عشيرة القضاه في المملكة الاردنية الهاشمية لدعم صمود أهلنا قي غزة” من خلال جمع التبرعات النقدية والعينية لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة والتي ندعوا الله سبحانه وتعالي ان يفرجها عليهم بالقريب العاجل.

وقال الدكتور عبدالله محمد القضاه رئيس اللجنة ؛ إننا في الأردن قيادة وحكومة وشعبا نقف صفا واحدا في دعم صمود الأهل في غزة ، وإن توجيهات جلالة الملك تدفعنا للعمل الدؤوب لإغاثة الأهل هناك، وهذا واجبنا وهو من ثوابت مملكتنا الهاشمية وقيادتها المظفرة والداعم الحقيقي للشعب العربي الفلسطيني في دعم صموده وصولا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف القضاه، ما أن تم الإعلان عن إنطلاق هذه المبادرة الكريمة حتى تداعى أبناء العشيرة في كافة مناطق المملكة بالتبرع السخي لصالحها حيث أنه تم إستلام مايزيد عم (35) الف دينارا حتى ظهر اليوم الأثنين ، إضافة الى المبالغ الأخرى التي لم يتم قبضها من اللجنة.

وأن هذه الحملة ستكون مستمرة طالما هناك حاجة للأهل في غزة، وستشمل التبرع النقدي والعيني والذي سيتم إيصاله لمستحقيه من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية كجهة وطنية تتولى ذلك بشكل قانوني ومؤسسي ومهني ، وهي التي تحدد إحتياجات الأهل هناك من المواد العينية وبالمقادير والأحجام الملائمة لعملية الشحن، علما أنه تم إيصال دفعة من المساعدات على شكل طرود غذائية مساء الأحد من خلال الهيئة وبالطرق الرسمية.

وبين القضاه ان الحملة يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعشيرة ، ويتم التبرع النقدي لأعضاء اللجنة المنتشرين في مختلف مناقة الشيرة ويتم تحرير مستند قبض من اللجنة لكل متبرع ؛بما في ذلك الذين يتبرعون بإسم فاعل خير لضمان الشفافية والنزاهة وسيصار الى تسليم المبالغ للهيئة الخيرية الهاشمية وفق مستندات قبض اصولية ، حيث ان كافة العملية ستكون ضمن الإجراءات القانونية والرسمية التي تطلبها الهيئة.

ومع نهاية شهر رمضان المبارك يتوقع أن يتجاوز إجمالي التبرعات الخمسين الف دينار، وسوف تستمر حملة التبرعات أثناء وبعد عيد الفطر المبارك.

وتضم لجنة العشيرة نخبة من أبناءها كما هو مبين أدناه

د.عبدالله محمد القضاة ابوعون رئيسا 0770448684

السيد منير محمد العواد القضاة أبو مجدي نائبا للرئيس 0791618228

الاستاذ محمد الحسن اليوسف القضاة ابو غيث أمينا للصندوق 0777406033

السيد محمد علي العقله القضاة ابو علي مقررا للجنه 0777860861

السيد موفق قاسم محمد القضاة0795008081

د.مصطفى حسن محمد القضاة 0772031494

الاستاذ يحيى حمدان السالم القضاة0772190486

المحامي عبد الرحيم محمود علي المفلح القضاة 0777550105

السيد جهاد احمد محمد القضاة 0777670014

الاستاذ احمد توفيق الحسين القضاة 0775760350

السيد محمد محمود يوسف السليم القضاة 0779270310

السيد محمد علي سلامه الخضر القضاة 0772653873

السيد علي احمد محمد الحديد القضاة 0772326850

المحامي محمد احمد فلاح العوض القضاة 0779358365

السيد عامر احمد القضاة 0790249964