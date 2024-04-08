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اختتام بطولة الميثاق الوطني الرمضانيةفي محافظة اربد

8 أبريل 2024
اختتام بطولة الميثاق الوطني الرمضانيةفي محافظة اربد

وطنا اليوم_وقالت وسائل إعلام سعودية أنه ينتظر صدور بيان رسمي من المحكمة العليا في المملكة لتأكيد آخر أيام شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر، علما أنه إذا أكدت المحكمة تعذر الرؤية فإن يوم الأربعاء 10 أبريل سيكون أول أيام شهر شوال.

وكانت المحكمة العليا في المملكة قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال للعام 1445 هـ في الساعات الأولى من صباح الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان في جميع أنحاء المملكة.

وقالت إنها ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما دعت المحكمة العليا من لديه القدرة على الترائي إلى الانضمام للجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البّر والتقوى والنفع لعموم المسلمين.


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