اختتام بطولة الميثاق الوطني الرمضانية في محافظة اربد





وطنا اليوم_اختتم الميثاق الوطني بطولة ” الكرامة ” لأكاديميات النخبة على مستوى محافظة اربد التي نظمتها الهيئة الإدارية لألوية إربد في حزب الميثاق الوطني بحضور رئيس الهيئة الإدارية لألوية إربد وصفي الشواقفة واعضاء الهيئة الادارية خالد اسكندر العبيدات وفراس الصقور وعضو هيئة قصبة اربد حافظ الحتاملة وعدد كبير من ابناء المنطقة.



وتاتي بطولة الكرامة السنوية التي اطلقها الميثاق الوطني نسبة الى معركة الكرامة الخالدة الغالية على قلوب الاردنيين، التي سطر فيها جيشنا العربي الاردني اروع صور البطولات والشموخ والرجولة حين لقنوا العدو درساً لن ينساه على مر السنين.



وكانت البطولة بمشاركة 24 فريق من المحافظة من فئة سن 15 وفئة سن 17 عام.



وقد فاز على فئة سن 15 فريق أكاديمية الشجرة بعد فوزه على فريق نادي عقربا، وقد فاز بكاس سن فئة 17 فريق أكاديمية الحصن لواء بني عبيد.



هذا ويبارك حزب الميثاق الوطني ممثلا بأمينه العام للفائزين في هذه البطولة ويثني على مثل هذه البطولات الرياضية التي لها دور كبير في ابراز الطاقات الشبابية التي تعتبر رافدا لمنتخبنا الوطني.