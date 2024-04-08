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ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء بنسبة 122% في الربع الأول

8 أبريل 2024
ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء بنسبة 122% في الربع الأول

وطنا اليوم:نمت حركة التخليص على المركبات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي.
وقال البستنجي، في بيان صحفي، إنه جرى التخليص على 18269 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 13494 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن التخليص على سيارات الكهرباء زاد بنسبة 122 بالمئة إذ ارتفع عددها إلى 12617 مركبة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 5686 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، انخفض التخليص على سيارات البنزين بنسبة 59 بالمئة إذ جرى التخليص على 1355مركبة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 3309 مركبات في الربع الأول من العام الماضي، فيما انخفض عدد سيارات الهايبرد المخلص عليها خلال نفس الفترة إلى 2540 مركبة مقارنة بـ 2782 مركبة بنسبة انخفاض 8.7بالمئة.
وسجلت سيارات الديزل زيادة طفيفة بنسبة 2.3 بالمئة، لتصل إلى 1757 مركبة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 1717 مركبة لنفس الفترة من العام 2023.
وأشار إلى زيادة حجم إعادة تصدير المركبات بنسبة 20.8 بالمئة، إذ أعيد تصدير 11030 مركبة خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ9,132 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي، مبينا أن هذه الأرقام تدل على استمرارية الدور الرئيسي للمنطقة الحرة كمركز إقليمي لتجارة المركبات.
وأكد البستنجي التزام المنطقة الحرة الزرقاء بمبادئ الأسعار الحقيقية ذات هامش الربح المنخفض، مشيرًا إلى أن المنطقة لا تقدم أي إعلانات مضللة للمستهلكين بخصوص الأسعار أو تقديم خصومات وهمية.
وأوضح أن الأسعار تخضع لمستوى من الانضباط يضمن التنافسية بين المعارض، مع التأكيد على أن المنطقة الحرة تعارض بشدة ممارسات الإعلان عن تخفيضات تضليلية قد تصل إلى حد تقديم خصومات تعادل ثمن مركبة أخرى.


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