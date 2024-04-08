علان : حركة السير في الأسواق لا تعكس واقع البيع والشراء

وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة، سلطان علان، إن الحركة الشرائية بالأسواق التجارية مازالت ضعيفة بالرغم من اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، مبيّنا أن الاقبال على شراء الألبسة دون المستوى المطلوب ولا يُقارن بالأعياد السابقة.

وأضاف علان أن المعلومات التي وردت النقابة تشير إلى أن الحركة الشرائية ضعيفة في كافة محافظات المملكة، لافتا إلى أن “حركة السير” في الأسواق لا تعكس واقع البيع والشراء.

وبيّن علان أن قطاع الألبسة أصبح يدفع ثمن القرارات الحكومية الخاطئة، ومنها إعفاء الطرود البريدية من الضرائب، الأمر الذي وضع القطاع بين فكّي كمّاشة (ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين والطرود البريدية).

وكشف علان عن توجه النقابة لدعوة الهيئة العامة لاجتماع موسع بعد انتهاء فترة العيد لاتخاذ القرار المناسب حول آلية التعامل مع قرار اعفاء الطرود البريدية من الضرائب.