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الغذاء والدواء: استمرار العمليات الرقابية وإنجاز معاملات الغذاء المستورد وتحليل العينات خلال العيد

منذ 4 ساعات
الغذاء والدواء: استمرار العمليات الرقابية وإنجاز معاملات الغذاء المستورد وتحليل العينات خلال العيد

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عن خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر، استمرارا للجهود الرقابية الدورية لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين.
وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم، إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة ستواصل خلال فترة عيد الفطر تنفيذ الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية المستهدفة على مدار الساعة، وذلك ضمن خطة عمل تنظم توزيع الجولات التفتيشية والمناوبات الصباحية والمسائية، إضافة إلى مناوبة فريق طوارئ في كل فرع من فروع المؤسسة، لمتابعة العمليات الرقابية الميدانية والإجراءات المرتبطة بها وضمان سيرها بكفاءة وانسيابية.
إلى ذلك أضاف مهيدات أن الفريق المناوب من الفنيين المختصين في مختبرات المؤسسة سيستمر خلال فترة عيد الفطر في استلام العينات التي يتم سحبها خلال الجولات التفتيشية وتحليلها مخبريا، إضافة إلى استمرار متابعة عينات الفحص الروتينية وبما يضمن عدم تأخير الفحوصات المخبرية، كما ستواصل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية إنجاز المعاملات الجمركية المستوفية والكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة، واستمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان انسياب المواد الغذائية ، فضلا عن استمرار استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين على مدار الساعة.
وبين مهيدات أن الخطة تتضمن تكثيف المراقبة على المؤسسات الغذائية المستهدفة التي تتداول مواد غذائية تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة مثل مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم المناسبات والتواصي والمقاهي الشعبية والمحامص ومحال بيع وإعداد الحلويات ومحال ومراكز بيع الأغذية بالجملة ومحال المواد التموينية واللحوم المجمدة والألبان كما تتضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تستهدف توعية القائمين على المؤسسات الغذائية وتعزيز تطبيق برامج الرقابة الذاتية فيها وبما يعزز سير تنفيذ الخطة على أتم وجه وفق التعليمات الناظمة وأحدث معايير الكفاءة والشفافية والحد من المخالفات والسلبيات التي قد تؤثر على سلامة الغذاء.
وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo والواتس أب على الرقم 0795632000.


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