يديعوت : الحكومة خسرت الحرب وإسرائيل أصبحت معزولة

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها اليوم الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو خسرت الحرب في قطاع غزة وأن إسرائيل أصبحت معزولة.

ويأتي ذلك في ظل الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى تزايد المواقف المعادية لإسرائيل في المجتمع الدولي.

وتغير الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل، حيث وقعت النائبة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، يوم الجمعة الماضي على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونجرس إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وأثار العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر انتقادات دولية متزايدة حيث ذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 33 ألف شخص استشهدوا في الحرب وأن القطاع الساحلي الضيق يعاني من مجاعة واسعة النطاق.

انقلاب أمريكا على إسرائيل

وأظهر دعم بيلوسي وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب.

ونانسي بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي.

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية يوم الإثنين.

وجاء في الرسالة “بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه»، ووقعت بيلوسي و36 عضوًا ديمقراطيًّا على الرسالة.