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رئيس الوزراء يفتتح مشروع مساكن الأسر العفيفة في قرية معاذ بن جبل

منذ 6 ساعات
رئيس الوزراء يفتتح مشروع مساكن الأسر العفيفة في قرية معاذ بن جبل

وطنا اليوم:افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع مساكن الأسر العفيفة الأول في قرية معاذ بن جبل في منطقة الأغوار الشمالية، بتمويل كامل من صندوق الزكاة.
ويضمّ المشروع تسع وحدات سكنية، تم اختيار المنتفعين منها عبر لجنة مختصة ووفق أسس تتوافق مع تعليمات صندوق الزكاة.
كما يباشر صندوق الزكاة حالياً ببناء مشروع ثانٍ يضم عشر وحدات سكنية في منطقة البادية الشمالية / محافظة المفرق.
وسلم رئيس الوزراء شهادات حق المنفعة للأسر المستفيدة من المشروع ويكرّم نخبة من الداعمين لبرامج صندوق الزكاة ومشروع مساكن الأسر العفيفة في قرية معاذ بن جبل.


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