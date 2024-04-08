مدير جمرك العمري: 37 ألف مركبة قدمت من السعودية في رمضان

وطنا اليوم:قال مدير جمرك العمري، سالم الشلول، الاثنين، إنه دخل عبر مركز جمرك العمري 139 ألف مركبة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف الشلول على هامش زيارة لمدير الجمارك للمعبر، أنه خلال شهر رمضان فقط دخل عبر المركز 37 ألف مركبة.

وبين أن إجمالي المركبات التي تم دخلت عبر مركز جمرك العمري خلال الربع الأول من العام الحالي 139 ألف مركبة مقارنة لـ 98 ألف مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي.

بلغ عدد القادمين والمغادرين عبر مركز حدود العمري مع الجانب السعودي، 663,095 مسافرا منذ مطلع العام الحالي ولنهاية شباط الماضي، وبزيادة بلغت 39.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغت فيه 475,095 مسافرا.

وزير الداخلية مازن الفراية الذي زار مؤخرا معبر العمري أشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد الأردن حركة نشطة للقادمين من السعودية إلى الأردن، متحدثا عن دخول 24 ألف شخص العام الماضي خلال يوم عمل واحد في معبر العمري.

وبيّن الفراية أن معبر العمري يحتاج لإعادة نظر كلية، بما يتناسب مع التطوير الحاصل بالجانب السعودي.

وخلال العام الماضي 2023، سجل المعبر الحدودي 3,328 مليون مسافر؛ بينهم 1,648 مليون قادم و1,679 مليون مغادر.