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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن لمستويات جنونية

8 أبريل 2024
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن لمستويات جنونية

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا في السوق المحلية، اليوم الاثنين وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي وصل إلى 80 قرشا أول أمس السبت، وفقا لنقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط من محلات الصاغة إلى 47 دينار، والشراء من المواطنين عند 45 دينار.
وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 54 دينار والشراء عند 51.300، أيضا استقر سعر بيع وشراء الغرام الواحد من عيار 18 قيراط عند 42 و38.5 دينار على التوالي.

الليرة الرشادي والإنجليزي
ويبلغ سعر بيع الليرة الرشادي في السوق المحلية نحو 332 دينارا، بينما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 380 دينارا.


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