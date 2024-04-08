الليلة .. أمطار غزيرة يصحبها الرعد وتساقط البرد

وطنا اليوم:يكون الطقس الاثنين، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم، وتهطل زخات غير منتظمة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون في ساعات متأخرة من الليل غزيرة أحيانا، ويصحبها الرعد وتساقط البرد، كما يتوقع أن تمتد الهطولات في ساعات الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7 وفي مرتفعات الشراة 18 – 6، وفي مناطق البادية 26 – 11 وفي مناطق السهول 22 – 10، وفي الأغوار الشمالية 29 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 16، وفي البحر الميت 30 – 15، وفي خليج العقبة 31 – 17 درجة مئوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يشتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة الثلاثاء؛ وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائماً أحياناً، وتهطل بمشيئة الله الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها حاجز 50كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبياً في أغلب المناطق، ودافئا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وغائما جزئياً إلى غائم بوجه عام؛ مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق قد تكون غزيرة أحياناً في المناطق الغربية يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

أما الخميس، فترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.