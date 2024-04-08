الاستهلاكية المدنية: تراجع الإقبال بفترة منتصف الشهر لعدم وجود رواتب

وطنا اليوم:قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، الاثنين، إن الإقبال على فروع المؤسسة تراجع خلال فترة منتصف الشهر؛ لعدم وجود رواتب في ذلك الوقت، إضافة لتوفير المواطن لاحتياجاته.

وأكد القضاة على أهمية دعم المنتج الوطني.

تعمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية على حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وتذبذب جودة بعض الأصناف وسد النقص في كمياتها، من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار مناسبة وفقاً للمواصفات والمقاييس الأردنية، وبكميات وأوقات تناسب احتياجات المستهلكين مما يحقق غاية المؤسسة من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن وإحداث توازن واستقرار سعري وكمي وبما يتناسب مع الظروف الاعتيادية والاستثنائية.

وتعمل المؤسسة وفق هيكل تنظيمي يتسم بالمرونة ووضوح خطوط السلطة وترابط الوحدات الإدارية مكون من سبع مديريات، و5 وحدات، وقرابة 69 سوقاً، وفقا للموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وتحدث القضاة عن وجود 3 دفعات من التخفيضات على السلع كجزء من حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وأشار لوجود تخفيضات بالتزامن مع العيد على الشوكولاته والسكاكر والتوفي وكل ما يلزم المواطن خلال فترة العيد.