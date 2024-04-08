مجددا.. الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في غزة

وطنا اليوم:جدد برنامج الأغذية العالمي التحذير من “اقتراب المجاعة أكثر من أي وقت مضى” شمالي قطاع غزة.

وقال برنامج الأغذية العالمي: “بعد 6 أشهر على النزاع، الجميع بقطاع غزة يواجهون الجوع”.

وشدد على أن “الخيار في غزة واضح، إما زيادة دخول المساعدات أو المجاعة”.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس والثمانين بعد المائة، مستهدفا البشر والحجر في القطاع المحاصر منذ 17 عاما، مما تسبب بحدوث مجاعة في مناطق واسعة من القطاع ووفاة مواطنين فلسطينيين جوعا بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلا ضمن كميات محدودة.