الأوقاف تحذر من روابط وهميّة تدّعي تقديم دعم مالي

وطنا اليوم:حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة المواطنين من روابط وهميّة تدّعي أنّها تعود للوزارة وتحمل شعارها، وتطلب الدخول إليها وتعبئة بياناتهم الشخصيّة، للحصول على دعم مالي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكّدت الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أنَّ هذه الروابط المتداولة غير صحيحة ولا علاقة للوزارة بها، وتهدف للنصب والاحتيال على المواطنين، داعيةً لعدم التعامل مع أيّ روابط تصل إليهم باسم الوزارة وتدّعي تقديم دعم مالي.