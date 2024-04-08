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وزارة الصناعة: لم نحدد أي سقوف سعرية على السلع خلال رمضان الحالي

منذ 4 ساعات
وزارة الصناعة: لم نحدد أي سقوف سعرية على السلع خلال رمضان الحالي

قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنّها لم تحدد خلال شهر رمضان الحالي أي سقوف سعرية نظرا لاستقرار أو انخفاض الأسعار عن السنوات الماضية 2019-2023.


وأضافت الوزارة في بيان صحفي الأحد، أنها ومن أجل حماية المستهلكين وتمكينهم من الحصول على المواد الأساسية بشكل دائم وبسعر متاح للجميع، تحدد سقوف سعرية لأهم أصناف السلع الأساسية في حال ظهور مغالاة بأسعارها نتيجة لتهافت المستهلكين عليها.


وأوضحت أن غالبية أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي انخفضت عما كانت عليه في سنوات سابقة، مبينة أن الإنخفاض شمل أسعار الزِّيوت النباتية وبيض المائدة والألبان وأغلب أصناف الخضروات والسكر والأرز والدَّجاج، في وقت استقرت فيه أسعار اللُّحوم البلديَّة، وارتفعت أسعار اللُّحوم المستوردة بسبب ارتفاع كُلف الشَّحن.


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