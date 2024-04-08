الفنانة نسرين سروري نجمة العيد بالفجيرة ولأول مرة

وطنا اليوم_تستعد الفنانة نسرين سروري للمشاركة في مسرحية ” بوردنــق” خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وستعرض المسرحية على خشبة مسرح مركز الفجيرة الإبداعي أول أيام عيد الفطر ،ويشاركها بالبطولة الفنان بلال عبدالله، الفنانة صوغه، الفنان محمود القطان، احمد خميس، مواري، حميد فارس، عبيد الهرش، إبراهيم القحومي، عبدالله الرشيدي، عهود النويس وغيرهم من الفنانين المبدعين من الإمارات العربية المتحدة.

مسرحية بوردنق من إخراج مبارك ماشي، و تأليف حميد فارس، ما بين الكوميديا والرعب والرسائل المبطنة، وتسليط الضوء على الأشخاص الذين ينتهكون قيم المجتمع، ويتضمن العمل المسرحي مزيجا من الكوميديا والتراجيديا، بهدف إيصال رسائل توعوية إلى أفراد المجتمع في إطار فني متقن.

مسرحية ” بوردنق “يشرف عليها علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ، موكدا إن أكاديمية الفجيرة للفنون، تعمل على تكريس الأعمال المسرحية في الإمارة، من خلال تنمية مواهب ومهارات منتسبيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يؤكد باستمرار أهمية دور المسرح كأب للفنون، خصوصا في نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية التي تستهدف جميع فئات المجتمع.

وسبق للفنانة نسرين سروري مشاركتها بالعديد من الإعمال المسرحية كان أخرها مع الفنان السعودي عبدالله السدحان في مسرحية أكشن يا عمري بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل درامي “قرة عينك”.

وأعربت الفنانة نسرين سروري عن سعادتها بهذه التجربة المميزة خصوصا وإنها تشارك إلى جانب نخبه من نجوم الإمارات لأول مرة ، خصوصا الفنانة القديرة صوغه التي اكتسبت من خلال وجودها بهذا العمل الخبرة خاصة في العروض المسرحية الكوميدية ، لتطل من خلال هذا العمل المسرحي ” بوردنق ” على الجمهور الإماراتي أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك .