معلومات وأرقام حول أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان المبارك

02:28

أهالي اربد ومخيمها يدعون الأحزاب السياسية للتعبير بفاعلية عن مواقف الأردنيين من القضايا الوطنية الهامة ويشددون على أهمية إجراء انتخابات نيابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية