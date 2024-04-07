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أخر المستجدات
06:14
القاهرة الإخبارية”: تقدم المباحثات بين حماس وإسرائيل وتوافق على محاور أساسية
05:49
*مهمةالإعلام التوعية وليس التهييج*
05:25
الفنانة نسرين سروري نجمة العيد بالفجيرة ولأول مرة
04:48
وزارة الصناعة: لم نحدد أي سقوف سعرية على السلع خلال رمضان الحالي
03:16
حل مجلس النواب وموعد الانتخابات البرلمانية .. سيناريوهات
02:31
صحتي حقي
02:28
أهالي اربد ومخيمها يدعون الأحزاب السياسية للتعبير بفاعلية عن مواقف الأردنيين من القضايا الوطنية الهامة ويشددون على أهمية إجراء انتخابات نيابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية
01:17
معلومات وأرقام حول أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان المبارك
00:59
الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء على وافد في منطقة القطرانة
23:25
مصدر: نتنياهو متحرق للتوصل الى اتفاق.. ومقتل موظفي الإغاثة غير كل شيء
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معلومات وأرقام حول أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان المبارك
منذ 6 ساعات
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24 ساعة
06:14
القاهرة الإخبارية”: تقدم المباحثات بين حماس وإسرائيل وتوافق على محاور أساسية
05:49
*مهمةالإعلام التوعية وليس التهييج*
05:25
الفنانة نسرين سروري نجمة العيد بالفجيرة ولأول مرة
04:48
وزارة الصناعة: لم نحدد أي سقوف سعرية على السلع خلال رمضان الحالي
03:16
حل مجلس النواب وموعد الانتخابات البرلمانية .. سيناريوهات
02:31
صحتي حقي
02:28
أهالي اربد ومخيمها يدعون الأحزاب السياسية للتعبير بفاعلية عن مواقف الأردنيين من القضايا الوطنية الهامة ويشددون على أهمية إجراء انتخابات نيابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية
00:59
الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء على وافد في منطقة القطرانة
23:25
مصدر: نتنياهو متحرق للتوصل الى اتفاق.. ومقتل موظفي الإغاثة غير كل شيء
22:37
غالانت: حماس لم تعد تنظيما عسكريا بغزة
21:57
الأردن يُسير أكبر قافلة مساعدات برية للأهل بغزة تضم ١٠٥ شاحنات من المواد الغذائية
21:52
عائلة رهينة إسرائيلية تتلقى إكليل موتى غامضا يعتقد أنه من “عملاء إيرانيين”
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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