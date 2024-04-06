لليوم 15.. اعتصام حاشد قرب سفارة الاحتلال نصرة لغزة

وطنا اليوم_شهد محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمان، لليوم الخامس عشرعلى التوالي في رمضان، مشاركة حاشدة في فعالية تضامنية مع قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة صهيونية غير مسبوقة.



وطالب المشاركون الحكومة بإجراءات عملية لوقف العدوان على قطاع غزة، بإلغاء اتفاقية وادي عربة، واتفاقية الغاز، وقطع الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية عبر الأراضي الأردنية إلى دولة الاحتلال، ووقف تصدير الخضار من الأردن إلى الاحتلال الإسرائيلي.



وعبروا عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأكدوا أنها “السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال، مطالبين بفتح الحدود أمام الشباب الأردني للوقوف مع الأشقاء في فلسطين”.



ويأتي التصاعد في الموقف الاحتجاجي على أعقاب تزايد المجازر الوحشية في غزة، وتصاعد عمليات الاقتحام والتدنيس للمسجد الأقصى المبارك.