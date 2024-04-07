الصفدي لرئيس الوزراء الفلسطيني: مستمرون إلى حين إنهاء الاحتلال

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين محمد مصطفى، الذي وصل عمّان اليوم في زيارة هي الأولى له منذ تسلمه مسؤولياته مطلع شهر نيسان الحالي.

وأكد الصفدي ومصطفى خصوصية العلاقات الأخوية بين المملكة وفلسطين وتاريخيتها ومركزيتها، مشيرا الى أنها علاقات أخوة هي الأقرب وتترجم تنسيقاً مستمراً وعملاً موحداً من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية والدولة والعيش الكريم.

وبين أن دعم القضية القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في سياسة المملكة التي يكرس جلالة الملك عبدالله الثاني كل إمكاناتها لنصرة الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه كاملة.

وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في جهوده المستمرة التي يقودها جلالة الملك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.

كما أكد أن الأردن سيستمر في القيام بكل ما يستطيعه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وحماية المدنيين وإيصال ما يحتاجه القطاع من مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحاء القطاع.

من جهته، أكد مصطفى أن فلسطين شعباً وقيادة يثمنون عالياً المواقف التاريخية والجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك لإسنادهم، مشددا على أن الأردن هو دائماً الأقرب لفلسطين وكان دوماً الداعم والمساند للحق الفلسطيني.

ووضع مصطفى الصفدي بصورة الرؤية الإصلاحية للحكومة الفلسطينية الجديدة والخطوات والبرامج التي ستطلقها.

وأكد الصفدي دعم الأردن للتوجه الإصلاحي للحكومة وكل ما ستتخذه من خطوات تسهم في خدمة الشعب الفلسطيني وحقوقه