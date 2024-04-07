السكري الان هو مرض شرايين وليس فقط ارتفاع في سكر الدم!

د جمال الدباس

سألني مريض سكري لماذا وصفت له دواء للدهون (وهو ليس عنده دهون زائده في الدم؟ ) للاجابه على هذا السؤال كتبت هذا المقال.

السكري هو مرض يصيب الاوعيه الدمويه بسبب ارتفاع سكر الدم المزمن . وعندما يزيد مستوى سكر الدم يتفاعل مع بروتينات ودهون الدم مشكلا مركبات جديده (آربو بروتين) تؤذي البطانه الداخليه للشرايين وتبدأ باغلاقها جزئيا ثم كليا محدثه لويحات دهنيه تسمى تصلب الشرايين وتكون عرضه لان تنفجر محدثه احتشاء (جلطه) في الشريان او تكون عرضه لزياده حجمها لتزيد من نسبه الاغلاق وانسداد الشريان ، محدثه اضرارا تصيب العضو الذي يغذيه تلك الشرايين المصابه بالانسداد .

وهكذا إذا تأثرت شرايين الدماغ تحدث الجلطه الدماغيه الحاد او نقص الترويه الدماغيه المزمن. واذا اصيبت شرايين العين يحدث ضعف الرؤيه، واذا تطيبت شرايين القلب التاجيه تحدث جلطه القلب الحاده او نقص الترويه القلبيه المزمن . وكذلك الكلى تتأثر بنقص الترويه لها فتصاب بضعف الكلى او فشلها ( السكري مسؤول عن ثلث حالات غسيل الكلى نتيجه تأثر شراييين الكلى) وهكذا الحال لكل اعضاء الجسم الاخرى.

في الواقع معظم مضاعفات السكري تنتج بهذه الطريقه.

لهذا السبب يتعامل اطباء القلب مع مرضى السكري انهم مرضى قلب وشرايين ونسبه الوفيات والمضاعفات لديهم هي نفس نسبه حدوثها عند مرضى القلب بدون سكري.

ومعنى هذا ان معظم علاجات السكري او كلها تجدها نفس علاجات مرضى القلب او معظمها تقريبا . حيث يتناول مرضى السكري المميعات وادويه الكولسترول .

فضلا عن ان كثيرا من مرضى السكري مصابون بارتفاع ضغط الدم ايضا لاسباب السمنه والجينات .

من الجدير بالذكر ذكر حقيقتين توضيحا لذلك:

1-تتعلق مضاعفات السكري بنتيجه نسبه تحكم المريض بسكر الدم بحيث تزيد المضاعفات كلما اقترب او زاد السكر التراكمي عن 7 , ومن يضبط مستوى سكري الدم لا يتأثر بمضاعفات السكري.

2-عوامل الخطر في انسداد الشرايين تزداد عند مرضى السكري مقارنه بغيرهم . حيث كثيرا ما. يتواجد مرض السكري مع امراض اخرى تصيب الشرايين منها وهي كما يلي :

(ضغط الدم، ارتفاع دهنيات وكولسترول الدم، كذلك التدخين ومفعول الوراثه في مرض انسداد الشرايين).

ومن الجدير بالذكر ان تعريف ضغط الدم الطبيعي ، ومعدل كولسترول الدم الطبيعي عند مرضى السكري يختلف عن المعدل الطبيعي عن غيرهم ممن لا يعانون من السكري ، بحيث يبلغ ضغط الدم الطبيعي لمرضى السكري لحد اقل من 130/80 (وهو نفس المعدل المسموح به للضغط عن مرضى القلب او الكلى ! )

وكذلك فإن كولسترول الدم الطبيعي او المسموح به اقل عند مرضى السكري وكذلك الحال عند مرضى القلب والشرايين.

حتى ان ضغط الدم الطبيعي عند مرضى السكري اقل من 130/80 ،وكذلك نفس الحال عند مرضى القلب والشرايين والكلى ويجب ان لا يزيد عن الحد المسموح به لهما وهو 130/80 .

لذا في الخلاصه عزيزي مريض السكري اعتبر نفسك ان لديك شرايين مريضه وبحاجه إلى المحافظه عليها بشكل سليم طول الوقت ، مما يحتم عليك اخذ جميع الادويه التي وصفها الطبيب من باب الوقايه حتى لا تحدث مضاعفات للسكري وتبقى شرايينك سليمه.