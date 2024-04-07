أمطار متوقعة وبرودة لافتة في أول أيام العيد

وطنا اليوم:سيغلب على أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام الطابع الشتوي، حيث ستتأثر المملكة بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية، بحسب مقياس طقس العرب لشدة المُنخفضات الجوية، وهو ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية.

ويتوقع أن يكون الطقس بارداً بوجه عام تزامناً مع شروق شمس وصلاة يوم عيد الفطر، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط وجنوب المملكة.

أما في ساعات النهار فيكون الطقس بارداً بوجه عام، وتنخفض درجات الحرارة العظمى لتكون حول 15 درجة مئوية في العاصمة عمّان، ويستمر هطول زخات من الأمطار بين الحين الاخر على أجزاء مختلفة من المملكة، كما وتنشط الرياح في ساعات ما بعد الظهر والعصر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

كما وتزداد المؤشرات على عودة الاستقرار للأجواء اعتباراً من ساعات ليل الأربعاء/الخميس ونهار يوم الخميس مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في باقي أيام العيد