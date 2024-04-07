إطلاق مبادرة بنعمِّرها لصيانة مساكن أُسر فقيرة في جميع المحافظات

وطنا اليوم:رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة إطلاق مبادرة “بنعمِّرها”، لصيانة مساكن أُسر فقيرة في جميع محافظاتِ المملكةِ بالشَّراكة ما بين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة وشركات القطاع الخاص.

وقال الخصاونة إن هذه المبادرة النوعيَّة تُضاف إلى الكثير من المبادرات الكريمة التي دأبَ جلالة الملك على رعايتها، وتوجيه الحكومات المتعاقبة لتنفيذها، والتي تُلامِسُ حاجات المواطنين، وتوفِّرُ السَّكن المُلائم للأُسَر الفقيرة والمحتاجة.

وأشار إلى أن المبادرة تُعنى بترميم العديد منْ مساكن الأُسر المحتاجة وتأهيلها، وإجراء صيانة شاملة لها، وتحويلها إلى مساكنَ صحيَّة وآمنة، إلى جانب إنشاء 1300 مسكن جديد للأُسر العفيفة خلال العام الحالي.