رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني يترأسان اجتماعاً موسعاً يضم وزراء من كلا البلدين

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يستقبل نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، وأكد استمرار جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الحقوق الفلسطينية والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، والانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

ويترأس الخصاونة ومصطفى اجتماعاً موسعاً يضم وزراء من كلا البلدين الشقيقين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ويتفقان على عقد اجتماع للجنة العليا الأردنية – الفلسطينية المشتركة قريباً.