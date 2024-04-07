بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني يترأسان اجتماعاً موسعاً يضم وزراء من كلا البلدين

منذ 5 ساعات
رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني يترأسان اجتماعاً موسعاً يضم وزراء من كلا البلدين

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يستقبل نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، وأكد استمرار جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الحقوق الفلسطينية والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، والانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
ويترأس الخصاونة ومصطفى اجتماعاً موسعاً يضم وزراء من كلا البلدين الشقيقين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ويتفقان على عقد اجتماع للجنة العليا الأردنية – الفلسطينية المشتركة قريباً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:11

صدى الشعب تقيم حفل افطار للعاملين فيها

16:53

السجن لرئيس لجنة الزكاة بتهمة التزوير والتلاعب بالوصولات

16:45

الحسنات : انخفاض نسب الطلاق في الاردن منذ حرب غزة

16:34

تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان والإخلال بالتمثيل الثلاثي.!

16:31

الأردن يُسير أكبر قافلة مساعدات برية للأهل في غزة

15:54

تشغيل تجريبي لحافلات التردد السريع عمّان – الزرقاء قبل نهاية نيسان

15:41

الملك يتلقى دعوة من العاهل البحريني لحضور القمة العربية أيار المقبل

15:36

أورنج الأردن والحسين التقنية تبرمان اتفاقية لتمكين الطلاب تكنولوجياً وتأهيلهم لسوق العمل

15:34

السكري الان هو مرض شرايين وليس فقط ارتفاع في سكر الدم!

15:27

الإتصالات : تركيب معيدات البث دون موافقة مسبقة يُعد مخالفاً للقانون

15:18

أمطار متوقعة وبرودة لافتة في أول أيام العيد

15:13

“تنافسوا للخير” فعالية يطلقها صندوق الأمان تزامناً مع يوم اليتيم العربي

وفيات
وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024