وطنا اليوم:قال رئيس النيابة العامة، القاضي يوسف الذيابات، الأحد، إن 8454 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام جزئيا وكليا.

وأضاف الذيابات خلال مؤتمر صحفي أن 426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام.

وتحدث الذيابات عن إسقاط 14964 قضية جزائية شملها العفو العام.

وأشار إلى أنه جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون.

كما شمل قانون العفو العام الإفراج عن 25 حدثا.

وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء الماضي، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.

وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.

ويعد العفو العام الأخير رقم 18 بتاريخ الأردن منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.