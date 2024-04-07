بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام

7 أبريل 2024
426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام

وطنا اليوم:قال رئيس النيابة العامة، القاضي يوسف الذيابات، الأحد، إن 8454 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام جزئيا وكليا.
وأضاف الذيابات خلال مؤتمر صحفي أن 426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام.
وتحدث الذيابات عن إسقاط 14964 قضية جزائية شملها العفو العام.
وأشار إلى أنه جرى الإفراج عن 181 سيدة شملهن القانون.
كما شمل قانون العفو العام الإفراج عن 25 حدثا.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء الماضي، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.
ويعد العفو العام الأخير رقم 18 بتاريخ الأردن منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:11

صدى الشعب تقيم حفل افطار للعاملين فيها

16:53

السجن لرئيس لجنة الزكاة بتهمة التزوير والتلاعب بالوصولات

16:45

الحسنات : انخفاض نسب الطلاق في الاردن منذ حرب غزة

16:34

تشكيلة مجلس استثمار أموال الضمان والإخلال بالتمثيل الثلاثي.!

16:31

الأردن يُسير أكبر قافلة مساعدات برية للأهل في غزة

15:54

تشغيل تجريبي لحافلات التردد السريع عمّان – الزرقاء قبل نهاية نيسان

15:41

الملك يتلقى دعوة من العاهل البحريني لحضور القمة العربية أيار المقبل

15:36

أورنج الأردن والحسين التقنية تبرمان اتفاقية لتمكين الطلاب تكنولوجياً وتأهيلهم لسوق العمل

15:34

السكري الان هو مرض شرايين وليس فقط ارتفاع في سكر الدم!

15:27

الإتصالات : تركيب معيدات البث دون موافقة مسبقة يُعد مخالفاً للقانون

15:18

أمطار متوقعة وبرودة لافتة في أول أيام العيد

15:13

“تنافسوا للخير” فعالية يطلقها صندوق الأمان تزامناً مع يوم اليتيم العربي

وفيات
وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024