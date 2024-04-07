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خطة أمنية على الطرق الخارجية خلال العيد

7 أبريل 2024
خطة أمنية على الطرق الخارجية خلال العيد

وطنا اليوم:كشفت إدارة الدوريات الخارجية، عن وضع خطة مرورية للطرق الخارجية خلال أيام عيد الفطر.
وقالت النقيب أيمن حراحشة من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام إنّ الدوريات والمحطات الأمنية ستتواجد على مداخل ومخارج المحافظات للقيام بدور الإرشاد والدلالة.
وحول أهم البلاغات التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، بين وقوع 3 إصابات جراء حادث تدهور على طريق جرف الدراويش باتجاه العاصمة عمان، حيث تم نقل الإصابات إلى مستشفى الكرك الحكومي وهي بحالة متوسطة.
ومساء السبت أيضًا وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق بغداد الدولي، في منطقة مثلث الباعج ونتج عنه اصابة واحدة بسيطة.
وبدأت مديرية الأمن العام وتزامناً مع دخول الليالي الأخيرة من الشهر الفضيل خطة أمنية ومرورية لتمكين المواطنين من أداء عباداتهم وقضاء حوائجهم، لا سيما في مراكز المدن والأسواق والتجمعات.
وواصل نشامى ونشميات الأمن العام عملهم لتوفير أجواء الطمأنينة وتقديم العون والمساعدة وتنظيم الحركة المرورية بما يتوائم مع الارتفاع الملحوظ للحركة التجارية في الأسواق والمخالفات التجارية.


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