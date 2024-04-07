البطاينة من حريما وخرجا: إستنهاض وتحريض الشعب الأردني يجب أن يوجّه لغيرنا، فلا يمكن لأحد المزاودة على موقف الأردن وتفانيه بقضيته المركزية ..صور

وطنا اليوم:إجتمعت الأمانة العامة لحزب إرادة مع عدد من الوجهاء والقيادات الشبابية في كل من بلدتي حريما وخرجا في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، فكان الإجتماع الأول في نادي حريما الرياضي بإستضافة من رئيسه جعفر الزعبي والهيئة الإدارية ، والثاني في نادي خرجا الرياضي بإستضافة من رئيسه حازم الزعبي والهيئة الإدارية، وذلك بحضور الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة وعضو المجلس المركزي في الحزب د. محمد أبو قديس بالإضافة لنائب الأمين العام للشؤون السياسية إبراهيم العوران وعدد من أعضاء الأمانة العامة كما حضر اللقائين النائب السابق صلاح الزعبي.

وتم خلال اللقائين شرح المباديء والنهج الذي يقوم عليه حزب إرادة وتمت الإجابة عن جميع أسئلة الحضور ، وقال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة خلال اللقاء أنه ليس من سبيل أمامنا إلا التوجه إلى الأحزاب الحقيقية الوطنية والبرامجية للوصول إلى الإعتماد على الذات ومنعة الأردن وقوته لأن أردن قوي هو قوي لنفسه ولفلسطين، وشدد البطاينة على أن الفوضى تحدث عندما يركب أصحاب الأجندات وهم قلة موجة الغير ملمين بما يحدث، وعليه، على الجميع المساهمة في التوعية والحفاظ على أمن الأردن ووحدة جبهته الداخلية وفهم ما يجري ومن يحركه ولمصلحة من ولماذا. ووجه البطاينة كلمة لمن يحرضوا المواطن الأردني على الخروج عن القانون متسائلا ، ماذا ستستفيد غزة من ذلك ؟ أليس حري بهم توجيه خطابهم إلى شعوب أخرى ؟ أيحتاج الأردن والأردنيين مخاطبتهم من خارج الأردن للوقوف مع غزة ؟ أليست فلسطين في ضمير كل أردني ؟ وما هو مطلوب من الأردن ؟ أليس وحده الأردن له الشرف في الوقوف مع القضية الفلسطينية العادلة ؟