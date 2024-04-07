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مقتل7 أطفال 4 منهم أشقاء بانفجار عبوة ناسفة جنوبي سوريا

7 أبريل 2024
مقتل7 أطفال 4 منهم أشقاء بانفجار عبوة ناسفة جنوبي سوريا

وطنا اليوم:قتل 7 أطفال وأصيب مدنيان بجروح خطرة أحدهما امرأة بانفجار عبوة ناسفة في الحي الجنوبي من مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.
ووفقاً لوكالة الأنباء السورية، أوضح مصدر في قيادة شرطة درعا أن سبعة أطفال، أربعة منهم أشقاء قتلوا بانفجار العبوة بينما أصيبت إمرأة إصابة خطرة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق مثلما أصيب شخص آخر بجروح.


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