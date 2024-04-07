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رئيس فرع حزب إرادة ورئيس زرقاء نظيفة عماد المومني يولم لأعضاء الحزب في الزرقاء وأعضاء زرقاء نظيفة .. صور

7 أبريل 2024
رئيس فرع حزب إرادة ورئيس زرقاء نظيفة عماد المومني يولم لأعضاء الحزب في الزرقاء وأعضاء زرقاء نظيفة .. صور



وطنا اليوم_الزرقاء

أقام رئيس بلدية الزرقاء  رئيس مجلس فرع حزب إرادة بمحافظة الزرقاء المهندس عماد المومني مأدبة إفطار  على شرف الهيئة العامة لحزب إرادة بمحافظة الزرقاء والهيئة العامة لتيار زرقاء نظيفة بأيادي نظيفة الذي يرأسه المومني كذلك.

وقد حضر الإفطار والفعاليات التي تلته الأمين العام للحزب نضال البطاينة وعدد من نواب محافظة الزرقاء الأعضاء بالحزب والشيخ ضيف الله بن قلاب عضو مجلس حكماء الحزب  وعضو المجلس المركزي في الحزب رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي وعدد من أعضاء مجلس بلدية الزرقاء والرصيفة ورئيس مجلس محافظة الزرقاء وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وعزام صوان نائب رئيس تيار زرقاء نظيفة وعضو مجلس حكماء الحزب إلى جانب الهيئة العامة في الحزب والتيار.

يذكر أن حزب إرادة يتصدر المشهد الحزبي في الزرقاء وبفارق عن منافسيه.

www.eradahjo.com


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