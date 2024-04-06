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نداء مواطن ..امام مدير الامن العام

منذ ساعتين
نداء مواطن ..امام مدير الامن العام

وطنا اليوم- بعث احد المواطنين في مدينة العقبة عرض حل لمشكلة يقول انها تتسبب بحوادث كارثية وحلها بسيط تثبيت كاميرا لمراقبة السرعة وردع المتهورين وهذا ما كتبه نوح ال خطاب من خلال موقع وطنا اليوم- مين يوصل صوتنا ل لجنة السير المسؤولة عن تخطيط وتنظيم السير في العقبة ،، ؟؟؟
مين يقول لهم انه ومن اكثر من عشر سنوات وقبل الواتس اب ونحن ننشر على صفحات الفيس عن خطورة هذا الشارع ،؟؟
مين يخبرهم انه بطريقة او بأخرى هم مسؤولين امام الله عن هذه الدماء وهذه الخسائر البشرية والمادية التي تحدث في العقبة
الشارع الغربي ، دوار السلال ، نيوتيرن الخامسة مدخل العقبة ، اغلاق طلوع العالمية السيفوي ،
وغيرها وغيرها
مين يوصل صوتنا لهم ويقول لهم في مئات الاف المواطنين في العقبة والتلفزيونات والإذاعات ناشدوكم عشرات المرات ،،
وانتم لا اذن صاغية ولا قرار يلبي ويستجيب لهذه النداءات والمناشدات ،،
وذكروهم بمسؤوليتهم امام الله وانهم بطريقة او بأخرى هم امامه مسؤولون ،،،،
الطريق الغربي نعلم انه طريق يصعب وضع مطبات به لأهميته والضيوف والزوار اللذين يزورون العقبة لكن ممكن وضع كاميرات مراقبة به تحقن هذه الأرواح وتوقف اي مستهتر عند حده ( وهنا لا اقصد المرحوم رحمه الله تعالى ) بل الحديث بشكل عام ،،،
اما بخصوص أصحاب فكرة النظام والالتزام والمواطن الصالح فهذه النقطة هي التي تركت لجنة السير متعنته برأيها ولا ترى المواطن في العقبة وهنا نرد عليهم بان الشارع يستخدمه يوميا مالا يقل عن 10 الاف مركبة والوعي والالتزام والنظام والقانون أثمر مع 9999 مواطن سائق مستخدم لهذه الشوارع و سائق واحد فقط من العشرة الاف سائق لم يلتزم ،،
نسبة نجاح في الالتزام تجاوزت كل نسب النجاح لاي معادلة في الحياة ،،
فما ذنبي أنا وأسرتي وجاري وأسرته وأملاكنا ان نكون عرضة وضحية لهذا السائق الذي مثل 1 من عشرة الاف ،،،!!!!!؟؟؟

إلى متى ؟؟؟
كفى ✋ واتقوا الله ،،،

نوح آل خطاب


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