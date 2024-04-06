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حزب إرادة يصدر مبادئ الحزب بلغة الإشارة..فيديو

منذ 4 ساعات
حزب إرادة يصدر مبادئ الحزب بلغة الإشارة..فيديو



وطنا اليوم_ في خطوة هامة نحو تعزيز التضامن والتواصل الفعّال بين منتسبيه ومن يرغب في التعرف على نهجه من ذوي الإعاقة ،لتفعيل مشاركتهم في الحياة الحزبية ، و سماع صوتهم و ضمان حقهم في الحصول على المعلومات، أصدر مكتب ذوي الإعاقة في حزب إرادة مبادئ الحزب بلغة الإشارة

و أكدت الأمين العام المساعد لشؤون ذوي الإعاقة عروبة الخوالدة ان  حزب إرادة يسعى في برنامجه لتمكين ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقًا من الدستور الأردني والنظام الأساسي للحزب الذي يؤكد على المساواة وهذا ما يسعى له الحزب فعلًا وليس شعارات.


وأضافت الخوالدة أن تمكين ذوي الإعاقة يكون باتجاهين أولهما تشريعي من خلال وضع التشريعات المناسبة التي تمكنهم من أخذ مكانهم في المجتمع، والحرص أيضًا على إنفاذ التشريعات حتى لا تبقى نصوصًا من دون تطبيق، وثانيهما العمل على تمكين ذوي الإعاقة من خلال تهيئة البنى التحتية، وتوفير المرافق التي تلائمهم وهذا تحدي يواجهنا جميعًا.


وأضافت  الخوالدة أن حزب إرادة يؤمن بقدرات ذوي الإعاقة وينظر لهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأعضاء ويسعى للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها أولا بأول.
واشارت الى أن انتاج فيديو يشرح مبادئ الحزب بلغة الإشارة حيث سيكون اضافة نوعية لخدمات ذوي الاعاقة للتواصل مع باقي اعضاء حزب إرادة والاطلاع على رؤية الحزب ومبادئه.


وقد خصص حزب إرادة  مكتب خاص لشؤون ذوي الإعاقة وهناك أمين عام مساعد لشؤون ذوي الإعاقة.


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