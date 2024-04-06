مقاتلو “القسام” يجهزون على 11 جندي صهيوني في خان يونس #عاجل

وطنا اليوم_أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهداف مقاتليها ٣ دبابات ميركافا بقذائف الياسين في منطقة الزنة شرق خانيونس.



وأضافت أنه عند تقدم قوات الانقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقا تم استهدافهم بتفجير ٣ عبوات مضادة للأفراد.



وأكدت الكتائب مقتل ٦ من الجنود وتحولهم لأشلاء وإيقاع عدد آخرين بين قتيل وجريح.



وقالت إن مقاتليها أجهزوا في وقت لاحق على ٥ جنود آخرين من المسافة صفر بعد تدمير ناقلة جند بقذيفة “تاندوم” غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.