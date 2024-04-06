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قراءة مُتفائلة … نهاية الحرب اصبحت قريبة

6 أبريل 2024
قراءة مُتفائلة … نهاية الحرب اصبحت قريبة


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المهندس سليمان عبيدات
يبدوا آن هناك جدية وبات إعلان نهاية الحرب على غزة قريبا جدا .. فتغير المواقف المُتتابعة بجدية بات واضحاً، وخاصة من الدول الداعمة لإسرائيل وخاصة امريكا وبريطانيا واستراليا، والانقسام في المواقف الاوروبية .
هذا ليس صدفة، فالغرب اصبح مُنهك من حجم الدعم الذي قدمة في دعم أكرانيا وتمادي اسرائيل على اعراف الحروب والقوانيين الدولية، بالإضافة لحجم خسائره الاقتصادية والسياسية العالية جدا من هذا الدعم، وسخط وتغير مواقف الشعوب من هذه الحروب، بدأت تضغط بقوة على حكوماتها.
نضهد ان بعض دول الاتحاد الاوربي باتت لا تلتزم بقرارات الاتحاد، وقررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مُنفرد ..
ونسأل الله الفرج والفرح لأهلنا في فلسطين.
قال تعالى :


أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿1﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿2﴾ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿3﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿4﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿5﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿6﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿7﴾ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿8﴾


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