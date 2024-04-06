كشف تطورات حالة الطقس في الأردن خلال أول أيام عيد الفطر المبارك

وطنا اليوم_سيغلب الطابع الشتوي البارد والمُمطر على فترات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية، وفقا لموقع طقس العرب.



ومن المتوقع أن تتأثر المملكة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك بكتلة هوائية باردة نسبياً تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملموس مُقارنة بالايام الماضية، حيث من المتوقع أن تنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار في عدة مناطق من المملكة بما فيها العاصمة عمّان.



أما يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وكبير بحيث تكون درجة الحرارة العُظمى في العاصمة عمّان حول 15 درجة مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وتهطل زخات من الأمطار على فترات، كما وتهب رياح غربية نشطة، تصل بعض هباتها إلى حدود 70 كم/ساعة خاصة في الأجزاء الجنوبية من البلاد.



كما وتزداد المؤشرات على عودة الاستقرار للأجواء اعتباراً من ساعات ليل الأربعاء/الخميس ونهار يوم الخميس مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في باقي أيام العيد.