بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

أسعار الخضار في السوق المحلي السبت

6 أبريل 2024
أسعار الخضار في السوق المحلي السبت

وطنا اليوم_ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، 3602 طن خضار، و822 طن فواكه و231 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:

تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و 40 قرشا، البصل الناشف بين 25و 35 قرشا، البطاطا 50 و85 قرشا، البندورة 8 و20 قرشا، الجزر 30 و40 قرشا، الخيار 40 و60 قرشا، الزهرة 10 و20 قرشا، الليمون 25 و50 قرشا والموز البلدي 50 و70 قرشا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:47

نداء مواطن ..امام مدير الامن العام

00:46

بيان صادر عن جمعية المتقاعدين العسكريين لبني حميده/ لواء ذيبان

00:29

رئيس الديوان الملكي يلتقي شباب من برنامج الزمالة البرلماني وهيئة شباب كلنا الأردن

23:32

الأردن والقبائل : علاقة تاريخ وحاضر ومستقبل

23:31

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : تلك “مؤامرة” من حيث لا تدرون .. فتنبهوا

23:30

فلنترك الخوف ولنتعلم الحذر

23:27

حزب إرادة يصدر مبادئ الحزب بلغة الإشارة..فيديو

23:24

قوة الأردن وتمتين الجبهة الداخلية مرتكزا اساسيا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

22:05

لمن دعا جلالة الملك في ليلة القدر

21:11

إصابات بمشاجرة جماعية في عين الباشا

19:20

مقاتلو “القسام” يجهزون على 11 جندي صهيوني في خان يونس #عاجل

15:45

من عمليّات تهريب الكبتاغون إلى أعمال الشغب الأخيرة.. الأردن يواجه حرب الجيل الرّابع

وفيات
وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024