أسعار الخضار في السوق المحلي السبت

وطنا اليوم_ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، 3602 طن خضار، و822 طن فواكه و231 طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:



تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و 40 قرشا، البصل الناشف بين 25و 35 قرشا، البطاطا 50 و85 قرشا، البندورة 8 و20 قرشا، الجزر 30 و40 قرشا، الخيار 40 و60 قرشا، الزهرة 10 و20 قرشا، الليمون 25 و50 قرشا والموز البلدي 50 و70 قرشا.